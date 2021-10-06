▲ 【施政報告2021】一文看清施政報告金融政策 研提升發行及交易人民幣證券、設商業數據通

行政長官林鄭月娥宣讀《施政報告2021》，提及5項措施提升香港國際金融中心地位，包括港交所 （00388） 已啟動諮詢的特殊目的收購公司（SPAC）上市制度、擴大互聯互通、稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港、支持港交所與廣期所合作碳排放交易相關金融產品、與內地研究建立一站式沙盒聯網。

在互聯互通上，她提出，進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。

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《施政報告2021》也提及，金管局正構建「商業數據通」，預計明年投入運作，協助中小企儲存商業數據、銀行收集核實資料。商業數據通作為金融基建設施可統一對接銀行，企業能通過這個平台授權付款系統、公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據，讓銀行對企業的營銷狀況作出更準確的預測，從而減低企業提供抵押品的需要。

她表示， 「商業數據通」讓中小企善用自身的數據來獲得更便利的融資服務，同時也是香港金融基建發展的重大突破，以企業的意願為本，建立平台促進數據安全共享，令本港銀行體系可更有效為實體經濟服務。

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