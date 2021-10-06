【施政報告2021】建議興建東鐡綫科學園╱白石角車站　提供更多房屋、車位、商舖和公共設施

近年白石角有不少私人住宅落成，惟區內交通配套未算成熟，而且車位有限，故需依賴公共交通。不過，新一份《施政報告》興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。

施政報告細節

重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。有別於原先建議的住宅用途，建議新增土地可主要用作創科發展，強化東部走廊地區以創科為主要經濟功能。藉此機會，我們認同應改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁。

邀請香港鐵路有限公司（港鐵公司），研究以現時位處白石角的香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點，方便同學使用。政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施，並指示發展局、運房局和教育局聯同港鐵公司及教大，全力推展有關項目。

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