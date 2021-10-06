【施政報告2021】力鞏香港國際金融中心地位 考慮稅務寬減 吸引家族辦公室落戶香港 推動跨境金融科技

行政長官林鄭月娥今早（周三，6日）發表任內第五份《施政報告》，在經濟發展方面，林鄭月娥指，香港現正處於一個經濟發展的新起點，在《十四五規劃綱要》、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》、國內大循環和國內國際雙循環的經濟發展格局，以及「一帶一路」倡議等都為香港企業和專業服務提供者帶來無限機遇下，令香港享「近水樓台先得月」優勢。

她表示，金融業作為是香港的重要經濟支柱，也是最國際化的產業，內地經濟持續增長和金融業深化改革開放是香港金融業發展的堅強後盾，在「一國兩制」優勢下，香港作為國際資本進入內地和國內資本走向世界的橋樑作用將更加突出。



為推進香港與內地金融市場互聯互通，發展離岸人民幣業務，強化國際資產管理中心及風險管理中心功能，打造大灣區綠色金融中心，及推動金融服務等向高端高增值方向發展。港府在以下五方面加緊努力：



1.支持港交所進一步改善上市機制和在徵詢市場意見後，在香港設立特殊目的收購公司的上市制度。



2.進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施；



3.通過考慮稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港，提升國際資產及財富管理中心地位。



4.支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐；



5.推動跨境金融科技，與內地積極研究建立一個一站式沙盒聯網，利便粵港澳三地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用項目。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



