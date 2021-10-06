【施政報告2021】參考「明日大嶼願景」 香港北部將採用「運輸基建先行」概念 建5大鐵路項目

林鄭月娥在公布施政報告時表示，在發展香港北部的同時，其運輸基建先行的整合和擴容工作，亦會由以鐵路為運輸系統主要骨幹所帶動。

【施政報告2021】 香港北部將成都會區佔地面積約300平方公里 同步覆蓋由西至東的深港口岸：【下一頁】

《發展策略》中提出的鐵路項目包括：

連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路；

把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸；

探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖╱文錦渡及上水北一帶的發展潛力；

將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺；及

探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

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責任編輯：潘曉豐