Steve Jobs逝世十周年 Apple發布影片悼念

周二（5日）是蘋果（Apple）創辦人Steve Jobs逝世十周年的日子，蘋果發布了一段紀念短片，記錄有關Steve Jobs過往發布及介紹蘋果產品的片段。同時，蘋果亦刊出由Steve Jobs家人所寫的信，讚揚Steve Jobs天才橫溢。

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Steve Jobs（喬布斯）於2011年10月5日因胰臟癌離世，終年56歲。今年是Steve Jobs逝世十周年，蘋果周二在官網發布長約兩分半鐘的短片。内容包括照片、Steve Jobs過往介紹蘋果產品的片段及其最標誌性的名言，以記念Steve Jobs的一生。

蘋果現任行政總裁庫克（Tim Cook）同日於Twitter發布影片，引用Steve Jobs的名言「熱情的人可以讓世界變得更好」（People with passion can change the world for the better）來悼念Steve Jobs。

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蘋果同時公開Steve Jobs家人的信，家人形容Steve Jobs天才橫溢和對世界保持開放態度，同時不免保持謙虛、以正面態度影響他人。家人表示會深切想念Steve Jobs，有幸擁有他作為丈夫和父親。

蘋果更設立「一同懷緬Steve Jobs」的專頁，讓全世界粉絲寫下並展示緬懷Steve Jobs的字句。

責任編輯：郭麗明

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