Steve Jobs逝世十周年 Apple發布影片悼念

周二(5日)是蘋果(Apple)創辦人Steve Jobs逝世十周年的日子,蘋果發布了一段紀念短片,記錄有關Steve Jobs過往發布及介紹蘋果產品的片段。同時,蘋果亦刊出由Steve Jobs家人所寫的信,讚揚Steve Jobs天才橫溢。

Steve Jobs(喬布斯)於2011年10月5日因胰臟癌離世,終年56歲。今年是Steve Jobs逝世十周年,蘋果周二在官網發布長約兩分半鐘的短片。内容包括照片、Steve Jobs過往介紹蘋果產品的片段及其最標誌性的名言,以記念Steve Jobs的一生。

蘋果現任行政總裁庫克(Tim Cook)同日於Twitter發布影片,引用Steve Jobs的名言「熱情的人可以讓世界變得更好」(People with passion can change the world for the better)來悼念Steve Jobs。

蘋果同時公開Steve Jobs家人的信,家人形容Steve Jobs天才橫溢和對世界保持開放態度,同時不免保持謙虛、以正面態度影響他人。家人表示會深切想念Steve Jobs,有幸擁有他作為丈夫和父親。

蘋果更設立「一同懷緬Steve Jobs」的專頁,讓全世界粉絲寫下並展示緬懷Steve Jobs的字句。

