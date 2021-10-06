【施政報告2021】落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸 港府將增約150公頃土地作創科用途以構建新田科技城

林鄭月娥在公布施政報告時表示，在「再工業化」策略下，發展以新技術及智能生產為基礎的先進製造業亦大有可為，但土地不足仍將窒礙發展。雖然正在興建的河套地區港深創科園佔地87公頃，規劃的總樓面面積已大概等於三個位於白石角的香港科學園，但與深圳河北岸面積超過300公頃的深圳科創園區比較，則相形見絀。

【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅 將有250萬人居住：【下一頁】

【施政報告2021】 香港北部將成都會區佔地面積約300平方公里 同步覆蓋由西至東的深港口岸：【下一頁】

故此，《發展策略》提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地和毗鄰的部分魚塘和鄉郊土地，加上新田╱落馬洲發展樞紐內原有用地規劃，將增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城，發揮更具規模效益的科技產業羣聚效應。

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責任編輯：潘曉豐