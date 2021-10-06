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【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅　將有250萬人居住

股樓投資 11:47 2021/10/06

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特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》，並提出多項房屋政策及土地政策，包括建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，料整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達905,000至926,000個，一共可容納約2,500,000人居住。 

施政報告發言細節

  • 目前在北部都會區內的多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可提供約350,000個住宅單位；北部都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約165,000至186,000個。
  • 連同元朗區和北區現有的390,000個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達905,000至926,000個，一共可容納約2,500000人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的116,000個，大幅增加至約650,000個，包括150,000個為創科產業的相關職位。 

【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅 將有250萬人居住【下一頁

【施政報告2021】建議興建東鐡綫科學園╱白石角車站　提供更多房屋、車位、商舖和公共設施【下一頁

【施政報告2021】特首：讓市民安居是房屋政策首要目標　已覓得未來10年興建33萬個公營房屋用地【下一頁

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【施政報告2021】透過賣地或鐵路物業招標　預計10年可建10萬伙私樓【下一頁

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【施政報告2021】特首今發表任內第五份《施政報告》 林鄭月娥：過去四份《施政報告》提出逾900項政策措施【下一頁

【施政報告2021】 香港北部將成都會區佔地面積約300平方公里 同步覆蓋由西至東的深港口岸【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 林鄭月娥 施政報告
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