【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅　將有250萬人居住

特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》，並提出多項房屋政策及土地政策，包括建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，料整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達905,000至926,000個，一共可容納約2,500,000人居住。

施政報告發言細節

目前在北部都會區內的多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可提供約350,000個住宅單位；北部都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約165,000至186,000個。

連同元朗區和北區現有的390,000個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達905,000至926,000個，一共可容納約2,500000人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的116,000個，大幅增加至約650,000個，包括150,000個為創科產業的相關職位。

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