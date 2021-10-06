【施政報告2021】北部都會區供250萬人居住、林鄭：媲美維港　中國建築跑贏地產股（附交通、職位、住宅規劃）

▲ 【施政報告2021】元朗、北區組北部都會區「媲美維港都會區」（附交通、職位、住宅規劃）

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行政長官林鄭月娥公布任期最後一份《施政報告2021》，提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，形容發展可媲美「維港都會區」，並提供92.6萬個住宅、65萬個職位。北部都會區包括天水圍、元朗及粉嶺、上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。林鄭月娥形容，北部都會區是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。

林鄭月娥建議，下一屆政府可設立副司長職位，負責領導包括「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型區域發展。

地產股即時價格靠穩，新世界發展 （00017） 午後一度升近4%，收市升2%，新鴻基地產 （00016） 升1.6%，長實 （01113） 跌0.1%，恒地 （00012） 跌0.2%。

工程股中國建築國際 （03311） 曾升一成，收市升9%。

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她解釋，都會區不是指有法定地位或規範，以行政界線所劃定的區域，而是因地理特徵、經濟功能、生態環境、交通聯繫及發展政策等因素的相互作用所形成的一個具規模的城市空間。在都會區裡，土地用途多元，居住和就業人口及企業高度聚集，可帶動鄰近地區經濟發展，豐富民生活動，擁有標誌性的自然、人文及建築景觀，整體上具備活力、吸引力和輻射能力。

林鄭月娥稱，北部都會區由西至東已建設7個陸路口岸和相連的交通基建，使兩地有條件跨越后海灣、大鵬灣和深圳河而相互連接，形成「雙城三圈」的空間格局，雙城即香港、深圳，三圈即深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣╱印洲塘生態康樂旅遊圈。

住宅部署，林鄭月娥稱，北部都會區預計可提供約35萬個住宅單位，額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約16.5萬至18.6萬個。連同元朗區和北區現有39萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，可容納約250萬人居住。

職位方面，她期望，於河套地區建港深創科園，利用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後在新田/落馬洲構建新田科技城，於洪水橋╱厦村提升為新界北現代服務業中心，令都會區內的職位數目亦將由現在的11.6萬個，大幅增加至約65萬個，包括15萬個為創科產業的相關職位。

交通配套上，《發展策略》中提出的鐵路項目包括：

連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路；

把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸；

探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖╱文錦渡及上水北一帶的發展潛力；

將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺；及

探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

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