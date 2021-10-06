【全球死機】Facebook服務死機　Telegram、Signal用戶數一夜暴增

▲ Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov就表示，在Facebook和WhatsApp死機當天，Telegram激增7,000萬用戶。

Facebook及旗下服務包括：WhatsApp、Instagram等的通訊軟件，在香港時間周一（4日）晚全線死機，全球多國用戶無法正常登入或收發訊息。對於其他競爭對手來說，可說是良好的發展機會。Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov就表示，在Facebook和WhatsApp死機當天，Telegram激增7,000萬用戶。另一通訊軟件Signal也表示，一日內增加了逾百萬新用戶。

【全球死機】Facebook、IG及WhatsApp罕見死機逾6小時 疑內部人為所致？（12:00更新）

【fb爭議】前員工控訴 Facebook為利益放任假資訊流竄

據路透社報道提到，Telegram創辦人兼CEO Pavel Durov在其Telegram頻道上宣布，Telegram用戶註冊和活躍度在Facebook死機期間，創下歷史新高，「我們一日接待了超過7,000萬來自其他平台的難民。」他也透露，美洲用戶會遇到比平時稍慢的速度，因為當地逾百萬人正趕著同時註冊Telegram。但他仍為團隊順利地應對用戶數目大規模增長，而感到自豪。

另一即時通訊應用程式Signal也在Twitter上表示，逾百萬新用戶在其他平台出問題的當日加入Signal。惟部份新用戶出現無法看到完整聯絡人名單的問題，現時已正積極解決。同時Signal也在另外一條Twitter文章上祝福其他平台的工程師盡快修復相關服務。

責任編輯：曾曉汶