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【利迷注意】渣打夥利物浦慈善拍賣限量版簽名球衣　助弱勢年輕人發展事業

Hot Talk 11:21 2021/10/06

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【利迷注意】渣打夥利物浦慈善拍賣限量版簽名球衣　助弱勢年輕人發展事業

    點擊圖片放大

渣打 （02888） 公布，與利物浦足球會（Liverpool FC）合作，於本賽季利物浦兩場比賽，包括男子隊及女子隊的各一埸賽事中，把利物浦成員球衣上的渣打銀行標誌轉換成「Futuremakers by Standard Chartered」標誌。

這是渣打銀行首次與利物浦女子隊合作交換標誌，記錄女子隊宣揚正面影響力的重要時刻。

渣打表示，利物浦男子隊已於10月3日主場對陣聯賽對手曼城足球會的比賽中交換標誌，而女子隊亦將於10月13日主場對陣阿士東維拉女子足球會的比賽中穿上「Futuremakers by Standard Chartered」球衣。

渣打表示，相關球衣將交由球員簽名，並供全球球迷於10月5日至24日進行競投。屆時渣打銀行亦會捐出相對的捐款，而所有資金將投放至 Futuremakers by Standard Chartered 的計劃。

該計劃旨在解決世界各地不平等的問題及促進經濟包容。這計劃悉力支援處於弱勢的年輕人，尤其是女童及視力障礙患者，讓他們學習新技能，以提升就業或創業的機會。

競投網站

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