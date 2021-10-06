【施政報告2021】特首今發表任內第五份《施政報告》 林鄭月娥：過去四份《施政報告》提出逾900項政策措施

行政長官林鄭月娥今早（周三，6日）發表任內第五份《施政報告》，也是本屆香港特別行政區（特區）政府五年任期內的最後一份《施政報告》，林鄭月娥指，過去四份《施政報告》共提出超過900項政策措施，當中96%已經完成或按序推進。



她表示，貫徹金融為實體經濟服務的理念，過去推出利得稅兩級制、研發開支額外扣稅、為吸引特定行業在香港發展的稅務優惠；發行政府綠色債券及銀色債券、推出「公共年金計劃」、修訂迎合新經濟企業需要的上巿制度等。

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為培育人才和推動創科，分別增加教育經常開支超過130億元和投資創科逾1,300億元；同時大幅增加醫療和社會福利經常開支至本年度的959億元和1,057億元，比四年前分別上升53%和62%。

此外，也引進多項勞工權益，包括把法定有薪產假由10星期增加至14星期、逐步把法定假日與公眾假期日數看齊、為落實取消強制性公積金（強積金）「對沖」安排大致完成立法準備、改善政府非技術合約員工待遇等。

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至於在重中之重的房屋範疇，採取多項措施，包括側重公營房屋的土地分配、構建置業階梯、把「居者有其屋」售價與巿價脫鈎、立法規管「劏房」租務、為長時間輪候公共租住房屋（公屋）並符合資格的申請人提供現金津貼和興建過渡性房屋等；至於土地供應方面，更是多管齊下，全速進行。

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記者：陳詠妍