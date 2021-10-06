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【內房危機】內房債務危機或蔓延海外 倫敦恐現中資爛尾樓

股樓投資 16:00 2021/10/06

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內房債務危機持續發酵，中國恒大（03333）能否自救仍是未知數，惟內房未如期兌付的消息，依然此起彼落，好像花樣年（01777）日前未能償付一筆2.06億美元的美元債，加深市場對內房的不安情緒。

【施政報告2021】料受兩因素影響　美聯料樓價升幅降溫　下調全年樓價升幅預測，請按【見下頁

據英國《金融時報》報道，一名熟知倫敦房產開發市場的地產顧問透露，自恒大爆出危機後，英國主管機關曾聯絡他，詢問倫敦會否被波及。「最大問題在中國是否設限海外投資，這對英國等地而言是相當大的危機。」

【恒大危機】遭中譽拋售3218萬股 恒大汽車續洗倉下午挫逾一成，請按【見下頁

Real Capital Analytics的資料顯示，2013至2018年間，中國及香港買家合共對倫敦房地產投入近35億英鎊，但過去三年流入資金大幅縮水僅剩十分之一。倫敦數以千計樓房如今依舊仰仗中國資金，其中有許多並未完工，也未出售。

【延伸閱讀】大行點睇：內地基建需求升溫至明年 麥格理看好5股受惠，請按【見下頁

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引述報道，富力地產（02777）子公司及中渝置地（01224），2017年豪擲近5億英鎊購入倫敦西南區九榆樹（Nine Elms）土地，至今尚未竣工。綠地控股投資的「倫敦之巔」（‎Spire London）雖鋪好地基，但至今未有動靜，該計畫跟許多樓盤一樣，都因高階住宅銷售趨緩、新冠肺炎疫情備受打擊。

 

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記者：林衛

地產 倫敦 富力地產（02777） 中渝置地（01224） 中國恒大（03333） 港股

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