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【A股布局】綜合國內券商10月金股名單 邊隻A股最多人捧？

股樓投資 12:14 2021/10/06

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引述內地報導，目前已有12家國內券商公布10月推介金股名單，涵蓋白酒、醫藥、化工、汽車、新能源等各個細分領域。

【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅　將有250萬人居住，請按【見下頁

論曝光頻率，東方財富（深：300059）最多券商推介，獲平安證券、華金證券、國信證券、東吳證券、國泰君安、上海證券、中國銀河共7家券商的共同推薦。東方財富為內地財經平台，並從事證券、基金銷售。上半年公司收入大增73.2%至57.8億元（人民幣，下同），純利37.3億元，上升1.1倍，其中證券業務收入32.2億元，按年升55.7%。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗同時下調恒指年底及一年目標 建議增持5大板塊共12股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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同時，獲得2家以上券商看好的個股，還包括貴州茅台（滬：600519）、藥明康德（滬：603259）、酒鬼酒（深：000799）、通威股份（滬：600438）、億緯鋰能（深：300014）等，相較於9月對順周期、汽車、有色等板塊的關注，10月相當一部分券商將目光投向了年內經歷顯著回調的大消費領域。

【施政報告2021】建議興建東鐡綫科學園╱白石角車站　提供更多房屋、車位、商舖和公共設施，請按【見下頁

另一方面，部分港股也獲得券商看好，10月獲唱好港股包括農夫山泉（09633）、泡泡瑪特（09992）、藥明生物（02269）、中海物業（02669）、中國電力（02380）等。

【同場加映】iM會客室：24000失而復得 哪板塊可安心持有？

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記者：林衛

藥明康德（滬：603259） 通威股份（滬：600438） 東方財富（深：300059） 貴州茅台（滬：600519） A股
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