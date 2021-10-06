【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪

新加坡新冠肺炎疫情嚴重，新加坡衛生部（MOH）宣布單日再增3,486宗確診個案創新高，及新增9名新冠患者死亡。新加坡病情較嚴重的住院患者當中，大部分為60歲或以上長者。當局宣布再暫停老人院探訪兩周。

新加坡新增近3000宗確診 累計近10萬人染疫 【下一頁】

MOH周二（5日）宣布，單日新增的3,486宗確診個案當中，3,480宗屬本地個案。其中2,767為社區傳播個案，而外勞宿舍則佔713宗，另有6宗輸入個案。截至周二，新加坡共錄得近11萬宗確診個案。

新加坡周二再有9名新冠確診患者離世，當地累計確診死亡人數達130人。新增死亡個案包括6男3女，年齡介乎64至90歲。其中3人尚未接種疫苗，2人未完成疫苗接種，其餘4人已接種疫苗，全數皆有慢性病史。

新加坡新確診近2500宗 連續3日破2000 【下一頁】

MOH透露，現有1,512名患者需入院接受治療，大部分人病情穩定。有34人病情危殆需入住深切治療部，有247人需使用氧氣樽。病情較嚴重者當中，235人為60歲或以上長者。

過去28天數據顯示，共有570人需用氧氣樽，56人需入住深切治療部，其中50.3%患者已完成接種疫苗，另外49.7%患者則為尚未接種或未完成接種人士。

MOH宣布延長暫停探訪老人院的措施兩周，直至本月24日。當局表示延長暫停探訪期，是希望提供更多時間，讓長者可接種新冠疫苗或加強劑來保障他們的安全。

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責任編輯：李俊儀