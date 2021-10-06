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【半導體短缺】中國電荒令原料產量下降 半導體供應更為緊張

股樓投資 12:58 2021/10/06

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中國電荒影響各行各業，連半導體行業亦受到衝擊。據報道，中國限電問題已經影響到在國內的韓國企業，三星在西安擁有兩間NAND flash廠房，佔公司NAND flash總產量40%；SK海力士在無錫的DRAM廠房，佔公司DRAM總出貨量 10%，而限電情況很可能影響這幾間工廠的運作。

【施政報告2021】檢討《新界條例》　放寬出售祖堂地限制，請按【見下頁

報道指出，這種短缺還影響半導體原材料供應，黃磷是製造NAND flash的關鍵原材料之一，中國佔全球總產量50%，但自9月起減產，導致黃磷價格持續上升。另一方面，今年初發生SoC短缺，仍影響整體IT產品供應鏈及全球記憶體晶片市場。

【延伸閱讀】限電風波：麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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此外，新冠疫情帶來的需求激增正在消退，恐額外影響全球半導體供應鏈，以及韓國在半導體封裝、顯示面板製造、MLCC（積層陶瓷電容）生產等領域的製造商。

【同場加映】iM會客室：24000失而復得 哪板塊可安心持有？

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記者：林衛

經濟 記憶體 晶片 Samsung 中國

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