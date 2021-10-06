【施政報告2021】 香港北部將成都會區佔地面積約300平方公里 同步覆蓋由西至東的深港口岸

新一份施政報告今日（6日）公布詳情，行政長官林鄭月娥提出建設香港北部成為宜居宜業宜遊，達300平方公里的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地。

她指，這個面積會覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，並包括天水圍、元朗及粉嶺╱上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。

同時，她指出會通行七個跨境陸路口岸，是香港境內促進港深融合發展和連繫大灣區最重要的地區。《發展策略》把擬議的個別發展項目，與毗鄰的鄉郊和保育土地，創新地有機整合和提升為都會區，以期創造發展容量，滿足經濟和民生需要，並同時優化環境，達致可持續發展，以迎接深化港深合作帶來的新機遇。

【施政報告2021】特首今發表任內第五份《施政報告》 林鄭月娥：過去四份《施政報告》提出逾900項政策措施：【下一頁】

她解釋，都會區不是指一個有法定地位或規範，以行政界線所劃定的區域，而是因地理特徵、經濟功能、生態環境、交通聯繫及發展政策等因素的相互作用所形成的一個具規模的城市空間。在都會區裡，土地用途多元，居住和就業人口及企業高度聚集，可帶動鄰近地區經濟發展，豐富民生活動，擁有標誌性的自然、人文及建築景觀，整體上具備活力、吸引力和輻射能力。

北部都會區將建設國際創新科技中心，並營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀。而支撐着香港作為國際金融中心的維港都會區亦會擴大至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海，同時，這兩個位處香港南北的都會區將可提供大量土地，完善香港的空間布局，並駕齊驅，互相輝映，推動香港未來發展。

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責任編輯：潘曉豐