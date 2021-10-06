【手機大戰】果粉升級iPhone 13意慾大跌20%　Google Pixel竟成「跳槽首選」？

▲ 針對跳槽至Android的用戶，有 45%對Google Pixel最感興趣，其次是三星（41%）。（Google）

雖然蘋果iPhone 13系列在鏡頭等方面作出升級，但似乎未能吸引一眾「果粉」升級新手機。據美國二手交易網站SellCell的調查顯示，逾6成受訪者對iPhone 13不感興趣。當問及最有興趣的Android品牌，超過4成受訪者對Google Pixel最感興趣。

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調查指出，有64.1%的受訪者認為iPhone 13「完全不讓人感到興奮」、「不太興奮」有17.2%、「有一點興奮」佔21%、「很興奮」為8.1% 以及「非常興奮」為14.4%。另外僅23.2%用戶打算升級iPhone 13，相比兩個月發表前同樣由SellCell進行的調查，升級手機的意慾大幅下減20%。

受訪者選擇不升級的原因包括，沒有Touch ID（29.3%）為最大因素，其次為「沒有值得升級的功能」（19.5%）、「目前iPhone良好沒有必要升級」（12.1%）。至於新系列欠缺一些重點技術也是「果粉」不想升級的原因，如常亮模式（9.6%）、無劉海設計（7.3%），以及基本型號沒有120Hz（5.7%）。

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今年不換iPhone 13的用戶，有接近四成表示會等待iPhone 14，同時有32.3%認為這兩年不會升級，其中有16.1%考慮跳槽至Android陣營。針對跳槽至Android的用戶，有 45%對Google Pixel最感興趣，其次是三星（41%）。

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記者：廖淑瑩