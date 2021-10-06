【新股IPO】譚仔國際2217追揸沽策略　券商料在定價上下浮動、有機會破發

▲ 譚仔國際追揸沽策略 券商料在定價上下浮動、有機會破發

譚仔國際 （02217） 明日掛牌，今日下午將有暗盤交易。公開發售部分合共有7.8萬人認購，一手中籤率為7.14%。信誠證券聯席董事張智威表示，譚仔國際最終的招股反應熱度一般，預計今日暗盤的價格，將在招股價附近浮動，有機會跌穿招股價。

譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元，分配結果詳情可看【下一頁】

追揸沽建議

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張智威表示，譚仔國際的前景不算特別吸引，因以最近一個財年的業績來看，撇除政府補貼後，公司實際盈利增長空間有限。再加上同業公司的股價表現亦較弱，因此在暗盤追入的值搏空間不大。

不過，若果有投資者很想購入股份，他指，可在股價下跌一成左右買入，搏股價重回招股價水平。

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記者：梁安琪

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