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【Pixel 6】Google公布發布會時間　料Pixel 6系列將登場

科技 10:54 2021/10/06

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Google宣布，將於美國西岸時間10月19日上午10時，即香港時間10月20日凌晨1時，舉行Pixel 6系列發表會。

智能手機大戰一觸即發！Google日前就預告將會發布最新Pixel系列手機，而在今（6日）Google正式公布發布會日期。Google宣布，將於美國西岸時間10月19日上午10時，即香港時間10月20日凌晨1時，舉行Pixel 6系列發表會，屆時公開更多新機細節。

【黑客入侵】惡意軟件再現Android手機！　假借提醒更新盜銀行帳戶

【iPhone 13】DXOMARK評測iPhone 13 Pro相機　錄影表現出乎意料？

較早前Google就已經向消費者透露，即將推出Pixel 6、Pixel 6 Pro 2款新機，並主打全新搭載自研芯片Tensor。為了預告Pixel 6的到來，Google更為秋季發表會設計了一個專屬網站，完整地公布Pixel 6新機正面。在頁面中長按空白鍵，更會不停顯示採用Material You設計語言的使用者介面，並表現內建 Android 12的各式功能。

早前也有不少傳言提及兩款新機的規格，其中相機功能更被外媒推測是 Pixel 6系列的重點之一。預估將有搭載更大的感光元件，Pixel 6採用5,000萬像素的主鏡頭並搭配1,200萬像素超廣角鏡。而Pixel 6 Pro更會增一個支援4倍光學變焦的4,800萬像素遠距鏡頭。

售價方面，有傳Pixel 6的其中一個版本，售價為649歐元（約5,903港元），Pixel 6 Pro的其中一個版本售價則為899歐元（約8,174港元）。Pixel 6相比去年Pixel 5，漲價20歐元（約182港元）。預計會在發表會當天開放預購，並在10月28日正式上市。

【iPhone 13】iFixit拆解iPhone 13 Pro內部結構　更換非官方屏幕或無法使用Face ID

責任編輯：曾曉汶

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