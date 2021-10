Facebook死機當日 Telegram急增7000萬新用戶

Facebook、Instagram及WhatsApp等平台周一(4日)晚上突然死機,歷時超過6小時才逐步恢復正常。不少人因為Facebook死機而轉用其他社交媒體,而Telegram宣布在Facebook死機當日,急增7,000萬新用戶。

Facebook、Instagram及WhatsApp因系統後端用於與伺服器連繫的路由器無法正常通訊,導致全球約35億用戶無法使用平台,卻使Telegram意外收穫大批新用戶。

Telegram創辦人杜羅夫(Pavel Durov)周二(5日)表示,Telegram的用戶註冊及活動量都有破紀錄增長。

杜羅夫形容註冊的新用戶有如網絡難民:

我們歡迎超過一日内7,000萬來自其他平台的難民。

(We welcomed over 70 million refugees from other platforms in one day.)