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Facebook死機當日 Telegram急增7000萬新用戶

環球社會熱點 11:38 2021/10/06

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Facebook、Instagram及WhatsApp等平台周一（4日）晚上突然死機，歷時超過6小時才逐步恢復正常。不少人因為Facebook死機而轉用其他社交媒體，而Telegram宣布在Facebook死機當日，急增7,000萬新用戶。

Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室 【下一頁】

Facebook、Instagram及WhatsApp因系統後端用於與伺服器連繫的路由器無法正常通訊，導致全球約35億用戶無法使用平台，卻使Telegram意外收穫大批新用戶。

Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）周二（5日）表示，Telegram的用戶註冊及活動量都有破紀錄增長。

杜羅夫形容註冊的新用戶有如網絡難民：

我們歡迎超過一日内7,000萬來自其他平台的難民。

（We welcomed over 70 million refugees from other platforms in one day.）

吹哨者斥Facebook撕裂社會 無盡力打擊假新聞 【下一頁】

杜羅夫讚揚Telegram面對大量用戶湧入平台時，團隊仍能妥善處理平台流量，使Telegram能繼續為絕大多數用戶提供完美的服務。他表示由於有數百萬人同時爭相註冊，部分美洲用戶或會感到Telegram運行速度較平時慢，但基本上仍能運作如常。

歐盟反壟斷專員瑪格麗特‧維斯塔格（Margrethe Vestager）表示，是次Facebook死機意外反映依賴少數大企業的後果，認為市場需要更多競爭對手，來打破Facebook壟斷的局面。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

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