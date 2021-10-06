2020-21年度「積金好僱主」逾1,700間機構獲表揚　創新高紀錄

積金局於10月5日舉行2020-21年度「積金好僱主」嘉許典禮，今年共有1,740間公司和機構獲得嘉許，創計劃設立七年以來新高。當中284間為首次參加，反映愈來愈多僱主重視僱員的退休保障。

「積金好僱主」嘉許典禮假香港會議展覽中心舉行，採取線上和實體雙模式進行，典禮由勞工及福利局局長羅致光博士、勞工處處長孫玉菡先生，以及積金局主席劉麥嘉軒女士和署理行政總監鄭恩賜先生擔任主禮嘉賓。

羅致光局長致辭時表示，新冠疫情至今已持續一年多，各行各業的僱主在忙於應對營商新常態的同時，仍然不忘一眾僱員的退休福祉。今年度獲嘉許為「積金好僱主」人數再創新高，成績令人鼓舞。

積金局主席劉麥嘉軒女士致歡迎辭時表示：「雖然疫情為營商帶來很多挑戰，但今年『積金好僱主』仍收到1,761個申請。另外，今年有331間公司和機構連續7年獲嘉許為『積金好僱主』，其中47間更同時符合多個評核條件，成為『全能積金好僱主』。」

劉太表示，積金局正積極構建積金易平台，預計最快2025年初全面運作。到時，強積金的運作效率和用家體驗將會煥然一新，為僱主和僱員帶來莫大裨益。她強調，積金易平台的成功關鍵，在於平台使用率，她呼籲僱主盡早使用受託人提供的電子工具和服務處理強積金，為日後使用積金易平台作準備。

2020-21年度「積金好僱主」嘉許計劃特設「積金好僱主5年+」及「全能積金好僱主」兩個獎項，以表揚多年來不斷為僱員提供更佳退休福利的模範僱主。同時設「電子供款獎」及「積金推動獎」，分別表揚獲嘉許公司和機構實行強積金行政電子化及致力協助僱員主動管理強積金。



此外，今年嘉許典禮增設「疫後營商分享會」，分別就經濟大環境、中小企商機及人才管理等方面，剖析後疫情時代的機遇與挑戰。其中一位獲嘉許的「積金好僱主」得主亦分享吸引和挽留人才的心得。

一年一度的「積金好僱主」嘉許計劃，旨在促進僱主履行強積金責任，鼓勵他們為僱員提供更佳的退休福利，並表揚致力保障及加強僱員福利的模範僱主。自2015年首年舉辦以來，已有近2,500名僱主獲此殊榮，估計它們共僱用接近25萬名員工。

2020-21年度的嘉許名單可參閱積金局網頁。

▲ 勞工及福利局局長羅致光博士（右二）、勞工處處長孫玉菡（右一），以及積金局主席劉麥嘉軒（左二）和署理行政總監鄭恩賜為2020-21年度「積金好僱主」嘉許典禮擔任主禮嘉賓。

▲ 勞工及福利局局長羅致光博士、勞工處處長孫玉菡，以及積金局主席劉麥嘉軒和署理行政總監鄭恩賜與一眾嘉賓和2020-21年度的「積金好僱主」合照。

（資料由客戶提供）