【我要做業主2】楊卓娜月入＄6000 為做業主逼楊怡夾錢置樓 持貨至今升500萬

最近一集《我要做業主 2》請來了楊卓娜分享了與妹妹楊茜堯（前名：楊怡）在2002年置樓的經過，她透露從小與家人一起租屋住，早已萌生「置樓夢」。由於當時與母親住在沙田，加上交通仍未方便，為了工作需要，她決定向母親借錢購入將軍澳中心一個單位，猶記得那時5%首期即是200多萬700幾呎單位。

為了買下「安樂蝸」，楊卓娜毅然決定與母親一起說服妹妹去看樓盤之後買下來，對此楊茜堯感到非常不滿，更形容母女倆為「你以為現在去買棵菜嗎？」因為她覺得楊卓娜沒有計算過她的應酬費、置裝費等，就貿貿然置樓，但楊卓娜坦言：「其實我有幫母親和妹妹計算過，估計10年之後她們會很開心。」

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楊卓娜表示初入行時月薪只有＄6000，每月須拿收入的 2/3 來供樓，因此她決定節儉花費，她說：「你知道娛樂圈很多應酬，為了做業主，減少與朋友的聚會，我自己更從未去旅行，是因為大家有共識，一起渡過艱關。」幸好，她們苦盡甘來目前該單位已升值500多萬，市值700多萬，楊卓娜更透露楊茜堯不想賣出去，現在仍然收租。

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責任編輯：陳頌潔