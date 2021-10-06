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【索羅斯】索羅斯基金投資總監：目前投資避開中國　料大部分美國上市中概股不得不退市

股市 10:17 2021/10/06

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【索羅斯】索羅斯基金投資總監：目前投資避開中國　料大部分美國上市中概股不得不退市

國際投資者索羅斯（George Soros）早前抨繫貝萊德（Blackrock）的中國策略錯誤，外電報道，索羅斯基金管理的投資總監Dawn Fitzpatrick表示，公司目前的投資避開中國，而且會非常小心地投資在美國上市的中概股。

索羅斯批貝萊德投資中國【下一頁】

Dawn Fitzpatrick在彭博投資線上會議接受採訪時表示，中國的行徑及中國政府為實施計劃而願意容忍的經濟損害程度，令投資者感到驚訝，相信目前在美國上市的大部分中概股最終將不得不退市，並遷至香港上市。

達里奧與索羅斯唱反調【下一頁】

她續稱，中國的初創企業上市仍要「一段時間」，即使部分大型企業可能會在短期內在香港上市，但估計整個上市過程會耗費較長時間。

Fitzpatrick指，20年來，中國科技公司享有西方資本，西方對中資科企的成功亦得到了得利益，這非常符合中國的目標，現在他們已經不需要，因此可以帶着7000億美元，回到香港。

相關文章：【貝萊德】遭索羅斯狠批　貝萊德：投資活動有助中美經濟互聯　冀為客戶尋找廣泛機會

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