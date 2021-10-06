【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌

行政長官林鄭月娥今天（6日）公布任期內最後一份施政報告。林鄭月娥提出多個鐵路項目，除了早前已傳出興建連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路，更為外界關注的是在東鐵綫新增科學園╱白石角車站，預計白石角站會位處現時教大運動場，也能提供更多車位予白石角居民使用。港鐵 （00066） 今早曾跌1.7%，午後曾轉升，收市仍跌0.5%，收報41.9元。

林鄭月娥提倡發展北部都會區，其中《發展策略》中提出的鐵路項目包括：

連接 洪水橋╱厦村至深圳前海 的港深西部鐵路；

的港深西部鐵路； 把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區的港深創新及科技園（ 港深創科園 ）接入深圳的新皇崗口岸；

）接入深圳的新皇崗口岸； 探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放 羅湖╱文錦渡及上水北 一帶的發展潛力；

一帶的發展潛力； 將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經 打鼓嶺、皇后山至粉嶺 ；及

；及 探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

另外，林鄭月娥建議研究為科學園擴容，稱政府會重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。有別於原先建議的住宅用途，政府建議新增土地主要用作創科發展，並改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁。

政府會邀請港鐵，研究以現時位處白石角的香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點。政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。

另外，政府爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個單位的用地。

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