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【施政報告2021】政府研興建跨境鐵路、東鐵線加白石角站伸延至羅湖　港鐵跌幅收窄

股市 11:51 2021/10/06

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行政長官林鄭月娥今天（6日）公布任期內最後一份施政報告。林鄭月娥提出多個鐵路項目，包括興建連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路；興建新的東鐵線科學園╱白石角車站等。港鐵 （00066） 今早曾跌1.7%，現跌幅收窄，最新報42.05元，跌0.1%。

林鄭月娥提倡發展北部都會區，其中《發展策略》中提出的鐵路項目包括：

  • 連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路；
  • 把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸；
  • 探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖╱文錦渡及上水北一帶的發展潛力；
  • 將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺；及
  • 探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

另外，林鄭月娥建議研究為科學園擴容，稱政府會重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。有別於原先建議的住宅用途，政府建議新增土地主要用作創科發展，並改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁。

政府會邀請港鐵，研究以現時位處白石角的香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點。政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。

另外，政府爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個單位的用地。

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