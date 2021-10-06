【施政報告2021】政府研興建跨境鐵路、東鐵線加白石角站伸延至羅湖　港鐵跌幅收窄

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行政長官林鄭月娥今天（6日）公布任期內最後一份施政報告。林鄭月娥提出多個鐵路項目，包括興建連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路；興建新的東鐵線科學園╱白石角車站等。港鐵 （00066） 今早曾跌1.7%，現跌幅收窄，最新報42.05元，跌0.1%。
林鄭月娥提倡發展北部都會區，其中《發展策略》中提出的鐵路項目包括：
另外，林鄭月娥建議研究為科學園擴容，稱政府會重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。有別於原先建議的住宅用途，政府建議新增土地主要用作創科發展，並改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁。
政府會邀請港鐵，研究以現時位處白石角的香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點。政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。
另外，政府爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個單位的用地。
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