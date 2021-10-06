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【滙豐HSBC】滙豐曾逆市升逾3%　瑞銀升評級至買入、稱估值便宜　料重啟回購

股市 10:04 2021/10/06

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【滙豐HSBC】滙豐曾逆市升逾3%　瑞銀升評級至買入、上半年香港千禧世代新客戶增3成

滙豐 （00005） 今早逆市造好，曾升3.4%，高見42.5元，最新報42元，升2.2%，成交額3.5億元。瑞銀5日將滙豐評級由「中性」升至「買入」，目標價升7.8%至485便士。

瑞銀報告指出，滙豐作為歐洲最大銀行，自2019年中以來，滙豐受累利率、中國相關房地產、重組、地緣政治等因素，表現跑輸。不過，瑞銀預計，匯豐明年的財務表現將出現轉捩點，稱滙豐近期盈利方面的估值具有吸引力，如果利率上升，則估值將異常吸引。

瑞指出，滙豐2022年預測市盈率為7.9倍，比歐洲銀行低14%；比歐洲指標指數Eurostoxx 低48%，而2024年預測市盈率更會進一步降至5.6倍，以滙豐條件來說，估值十分便宜。瑞銀又估計，滙豐將會重啟回購，料會在第三季業績時公布20億美元回購計劃。該行又認，市場對滙豐在中國房地產共60億美元（468億港元）風險敞口過度憂慮。

滙豐昨日公布，今年上半年，滙豐香港千禧世代新客戶數目按年增30%，而滙豐新客戶中有約50%為千禧一代。滙豐推出針對18歲至25歲客戶的數碼投資服務「滙豐Trade 25」，每月月費25元，用戶可零佣交易港股、A股及美股，每月上限25萬元。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　

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港股 滙豐控股（00005）

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