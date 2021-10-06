【香港經濟】香港9月Markit PMI回落至51.7　外貿需求疲弱、成本上升擠壓盈利空間

▲ 採購價格持續攀升、薪酬向上調整，整體投入成本升幅升至近10年高位。

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，9月份香港採購經理指數（PMI）由8月的53.3降至51.7，本港私營經濟連續8個月好轉，惟增長率較8月放緩。外貿需求仍然疲弱，整體投入價格上升，企業對經營前景信心減弱。

調查資料顯示，本港疫情趨穩令營商環境受惠，帶動9月訂單需求及產量，而消費券計劃對刺激市道有正面效應。不過，9月份外貿需求依然疲弱。計及內地訂單的出口業務，至今已連跌第四個月，而9月份跌速亦較8月加快。受訪業者特別指出，其海外貿易夥伴續受疫情困擾，因此縮減貨單。面對整體需求回暖、外貿訂單卻續跌的情況，企業9月的營商信心走軟。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，私營企業受惠於疫情回穩，其訂單量與業務量取得穩步增長，進而鞏固經營信心與採購活動。然而，業者繼續憂慮疫情牽動的不確定因素，而外貿訂單則顯然仍受拖累。在投入品供不應求、海外續受疫情干擾的情況下，企業須承擔不斷高漲的成本，因此供應鏈失衡仍是一大主題。雖然企業持續向客戶轉嫁成本負擔，但整體投入價格的通脹率依然高於產出售價的升幅，反映盈利空間備受擠壓

另外，上月價格壓力加劇。供應商由於貨源短缺及疫情干擾而推遲付貨，加上人力資源有限，導致企業積壓業務，價格壓力亦加劇。採購價格持續攀升、薪酬向上調整，將整體投入成本升幅推高至近10年高位。原材料與運輸成本續揚，推高了9月的採購價格。為轉嫁成本升幅，私營企業繼續調高銷售價格，且整體調高幅度明顯。

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