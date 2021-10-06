【恒指夜期】夜期升102點　阿里美股高港2%（不斷更新）

美股走勢波動，暫跌逾200點，市場押注歐洲的能源危機，對港股影響不大，因為港股的估值已低殘，夜期反而升102點。阿里巴巴（09988）美股及騰訊（00700）ADR表現較港佳。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 42.98 +1.3% 美團ADR 230.41 +0.8% 騰訊ADR 448.76 +0.5% 阿里巴巴美股 140.49 +2.3%

施政報告2021出爐，港股走軟，失守24000關，滙豐 （00005） 逆市升逾3%，部分地產股亦向好。

港股高開倒跌，再失24000點。大市承接美股升勢高開155點，惟開市後轉跌，最多跌近300點，午後雖曾轉升但反彈乏力，恒生指數收報23966點，跌137點，成交1039.7億元。恒生科技指數跌1.5%，報5866點。滙豐 （00005） 逆市升逾3%；三桶油造好，中石油 （00857） 升逾4%破頂。地產股向好，新地 （00016） 、新世界 （00017） 升逾1%。

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焦點新聞︰

【香港經濟】香港9月Markit PMI回落至51.7 外貿需求疲弱、成本上升擠壓盈利空間

【施政報告2021】林鄭：駐港公司數目新高、營商環境無受損 部分西方報道偏頗

【施政報告2021】林鄭：探討鼓勵巿民將強積金轉化成年金 下年度落實取消MPF對沖

即市走勢︰

【22：30】夜期升102點

【18：07】恒指夜期跌104點，報23853點，低水113點。

【16：21】譚仔國際2217暗盤現跌半成 一手帳面暫錄虧損200元

【16：10】恒生指數收報23966點，跌137點，成交1039.7億元。恒生科技指數跌1.5%，報5866點。滙豐 （00005） 逆市升逾3%；三桶油造好，中石油 （00857） 升逾4%破頂。地產股向好，新地 （00016） 、新世界 （00017） 升逾1%。

【16：00】恒生指數U盤前跌116點，報23988點。

【15：46】港股尾市跌約140點，報23962點；科指跌1.6%，報5857點。

【15：34】華夏文化 （01566） 跌幅擴大至近80%，破底低見0.55元。

【15：22】火幣科技 （01611） 尾市升幅擴大至逾22%，高見10.66元。

【15：04】舜宇 （02382） 最新跌近半成；瑞聲 （02018） 則跌幅收窄至0.7%。

【14：27】華夏文化 （01566） 午後瀉逾五成，破底低見1.05元，成交1.1億元。

【14：22】李寧 （02331） 午後跌幅擴大至近8%，低見83.1元；特步 （01368） 跌6%；安踏 （02020） 跌逾4%。

【14：18】滙豐 （00005） 逆市升近3%，報42.3元。

【14：15】阿里巴巴 （09988） 逆市升近2%。

【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格單季增持阿里巴巴8成 曾指壓制馬雲是對的

【14：12】港股午後雖曾轉升，惟再度回落，恒指最新跌135點，報23968點；科指跌近1%，報5895點。

【14：12】9月內房股銷售普跌35% 專家警告房企有機會無法完成銷售目標

【13：35】譚仔國際追揸沽策略 券商料在定價上下浮動、有機會破發

【13：23】港股最新跌約25點，新世界 （00017） 升逾3%，高見34.25元。

【13：16】平保 （02318） 午後升逾3%，高見52.75元。

【13：15】大市再度轉升，恒指升1點，報24105點。

【13：15】中國建築 （03311） 升逾11%，破頂高見7.71元。

【13：14】地產股升幅擴大，其中新世界 （00017） 升近3%；恒地 （00012） 升0.8%；新地 （00016） 升近2%；長實 （01113） 升0.1%；信置 （00083） 跌0.2%。＿

【13：07】大市跌幅收窄至100點內，恒指跌約85點，報24018點；科指跌0.7%，報5914點。

【13：04】中國建築 （03311） 升幅擴大至近一成，破頂高見7.6元。

【13：03】新世界 （00017） 午後升近2%，高見33.7元。恒地 （00012） 跌0.3%；新地 （00016） 升0.6%；信置 （00083） 跌0.8%；長實 （01113） 跌0.7%。

【13：00】中國建築 （03311） 升近9%，破頂高見7.51元，成交1.2億元。

【13：00】港股午後初段跌約115點。

【12：39】精熙國際 （02788） 午後停牌，停牌前升14%，報0.57元，成交367萬元。

【12：00】恒生指數半日跌111點，報23992點，成交569億元。恒生科技指數跌0.8%，報5905點。三桶油造好，中石油 （00857） 再升4%破頂；滙豐 （00005） 逆市升近2%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；恒大汽車 （00708） 跌逾14%。

【11：49】港交所 （00388） 跌0.9%。林鄭月娥提出，研究容許「港股通」南向股票以人民幣計價。

【施政報告2021】一文看清施政報告金融政策 研提升發行及交易人民幣證券、設商業數據通

【11：45】港股中午收市前變動不大，跌約174點。

【11：33】恒指跌幅略收窄至約180點，報23923點；科指跌1.2%，報5885點。

【11：25】林鄭月娥提出，建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地，北部都會區面積達300平方公里。恒地 （00012） 跌0.7%；新地 （00016） 升0.2%；新世界 （00017） 升0.8%；信置 （00083） 跌0.8%；長實 （01113） 跌0.4%。

【施政報告2021】元朗、北區組北部都會區「媲美維港都會區」 地產股靠穩

【11：14】中生製藥 （01177） 跌逾5%，破底低見5.6元；藥明生物 （02269） 、復星醫藥 （02196） 跌3%；康希諾生物 （06185） 逆市升1%。

【11：09】李寧 （02331） 跌幅擴大至逾6%，低見84.8元。

【11：07】恒大汽車 （00708） 最新跌15%，低見3.16元；恒騰 （00136） 跌近8%，低見2.09元。

【10：54】施政報告將公布，恒指跌約260點，報23842點；科指跌1.4%，報5870點。

【10：36】煤炭股逆市向上，兗煤 （01171） 升近4%；中煤 （01898） 升逾2%；神華 （01088） 升0.4%。

【10：29】消息指政府研興建跨境鐵路、東鐵線加白石角站 港鐵現跌逾1%

【10：25】施政報告公布前，恒地 （00012） 轉跌近1%；信置 （00083） 跌逾1%；長實 （01113） 跌0.8%；新地 （00016） 、新世界 （00017） 暫無升跌。

【10：18】大市跌近300點，低見23812點；科指跌1.5%。

【10：16】體育用品股下跌，其中李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌逾3%。

【10：14】歌禮製藥 （01672） 升逾7%，高見2.82元。歌禮製藥董事會昨日決定行使購回授權 ，並根據市況不時於公開市場購回股份，使用資金最多2億元。

【10：09】滙豐曾逆市升逾3% 瑞銀升評級至買入、上半年香港千禧世代新客戶增3成

【10：08】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至一成，低見3.36元；恒騰 （00136） 跌5%，低見2.13元。

【10：06】火幣科技 （01611） 升幅擴大至逾12%，高見9.7元；歐科雲鏈 （01499） 升近8%；雄岸科技 （01647） 升14%；美圖 （01357） 升逾3%。

【10：05】澳門關閉娛樂場所但不包括賭場，濠賭股逆市靠穩，其中藍籌股銀娛 （00027） 升0.1%；金沙 （01928） 升0.3%。

【澳門疫情】澳門周三凌晨起關閉部份娛樂場所、公務員毋須上班至周四

【10：02】碧桂園服務 （06098） 跌逾4%，低見56.2元，暫為表現最差藍籌。

【09：58】恒大汽車 （00708） 跌逾5%，低見3.52元。中譽集團 （00985） 稱已透過公開市場出售合共3218萬股恒大汽車，套現約1.25億元，每股平均價格約為3.89元，虧損約2.6億元。

【恒大3333】中譽3.89元沽恒大汽車 損手約2.6億

【09：56】舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 分別跌逾2%。報道指蘋果iPhone 13買家面臨著比預期更長的交貨時間，因越南出現一波新冠疫情，而新相機模塊組件於越南組裝。

【09：51】內房向下，中海外 （00688） 跌2%；潤地 （01109） 跌近1%；碧桂園 （02007） 跌近1%；雅居樂 （03383） 跌逾1%；融創 （01918） 再跌2%。

【內房危機】花樣年陷債務問題 掌舵人曾寶寶微博貼出電影《黑暗對峙》 傳被父親曾慶淮形容丟臉

【內房危機】惠譽降花樣年評級至「限制性違約」、與「違約」僅一步之遙 標普亦降級至「選擇性違約」（第二版）

【09：50】ATMX個別發展，其中阿里巴巴 （09988） 逆市升0.7%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌近2%。

【09：48】恒指跌約200點，報23902點；科指跌1.3%，報5875點。

【09：46】滙豐 （00005） 升幅擴大至3%，高見42.5元，成交2.8億元。

【09：44】聯想 （00992） 回吐近4%，低見9.24元。

【09：42】滙豐 （00005） 力撐，升幅擴大至逾2%，重上42元水平，高見42.3元。

【09：41】大市跌幅擴大至近100點，跌至近24000點水平，低見24007點。

【09：38】金融股滙豐 （00005） 逆市升逾1%，高見41.75元；友邦 （01299） 升0.2%。

【09：36】堡獅龍 （00592） 再升5%，破頂高見1.16元。

【09：35】大市早段轉跌，恒指最新報24090點，跌14點。

【09：34】中石油 （00857） 升幅擴大至半成，破頂高見4.2元，成交2.4億元。

【09：32】比特幣升至51000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾9%；歐科雲鏈 （01499） 升逾11%；雄岸科技 （01647） 升逾6%；美圖公司 （01357） 升逾4%。

【Bitcoin】比特幣續升曾逼近5.2萬美元 較7月低位反彈逾6成（第二版）

【09：31】中石油 （00857） 續升逾2%，破頂高見4.14元；中海油 （00883） 升0.7%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：22】恒生指數開報24259點，升155點。恒生科技指數升0.7%，報5998點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾2%；美團 （03690） 升逾1%；地產股普遍升1%。

【09：13】即月期指開報24180點，升122點或0.5%。

【08：49】行政長官林鄭月娥將發表任內最後一份施政報告，土地房屋是重中之重，新界北發展料將成為焦點，宜留意今日本港地產股表現。

【08：42】恒指黑期升約119點，報24229點；道指期貨升24點，報34338點。

【08：27】GIC：中國市場回報率或下降 恒大危機對中國並不構成系統性風險

【07：50】譚仔國際2217超額認購逾28倍 一手中籤率7.14%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24277點，升172點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報41.85元，較港收市價高0.75元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報455.38元，較港收市價高5.38元或1.2%。

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【07：30】美國服務業數據理想，美股顯著反彈，道指一度勁彈488點，收復周一失地。道指收市升311點，報34314點；標指升45點，報4345點；納指升178點或1.25%，報14433點。

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【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股 全綫削中行農行工行目標價 只薦一隻內銀H股

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責任編輯︰梁浩碩