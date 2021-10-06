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【投資中國】GIC：中國市場回報率或下降　恒大危機對中國並不構成系統性風險

宏觀解讀 08:23 2021/10/06

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GIC：中國市場回報率或下降　恒大危機對中國並不構成系統性風險

新加坡政府投資公司（GIC）因應中國大範圍的監管整頓措施，正考慮調整投資組合，指雖看好政府支持的行業，但中國市場的回報率可能下降。另外，又預計恒大 （03333） 債務危機並不會對中國構成系統性風險。

GIC行政總裁林昭傑（Lim Chow Kiat）表示，由於中國在某些領域的政策行動，GIC投資組合經理需調整先前的增長預期。受累反壟斷措施，一些本應可擁有最高70%市場佔有率的公司，現在或只能取得25%市佔率，這對增長帶來很大影響，亦會波及市盈率及估值。

中概教育股急挫累星損手【下一頁】

林昭傑稱，半導體及醫療健保在內的「硬技術」行業將獲得監管支持，但其他行業的增長前景或遭大幅下調，指或會改變風險敞口構成，選擇認為將得到政策利好的行業，回避或與政府政策不一致的行業。

他表示將通過投資「硬科技」行業來重新定位投資組合，又指GIC對中國市場的投資前景仍抱有「建設性」的看法，並將繼續積極參與市場。

對於恒大債務危機，林昭傑表示，恒大可能倒台的問題已得到充分警示，加上政府對形勢有明顯掌控權，因此對中國並不構成系統性風險。至於被問及是否願意投資中國及恒大債券時，林昭杰表示會「有選擇地投資」，但必須經過中國當地團隊的深入分析。

相關文章：【互聯網監管】新加坡GIC：中國收緊監管令科網行業更具持續性　不改看好

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責任編輯︰梁浩碩 
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