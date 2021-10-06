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【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）

新股IPO 07:33 2021/10/06

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【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）

譚仔國際 （02217） 公布招股結果。在本港經營「譚仔三哥米綫」和「譚仔雲南米綫」的譚仔國際以每股3.33元定價，為招股價範圍3.33至4.17元的下限，集資淨額10.4億元，一手中籤率7.14%，抽15手（15000股）可穩獲一手。【分配結果】

譚仔國際配發結果及招股詳情︰

    點擊圖片放大
    +11
    +10

譚仔國際於香港公開發售部分共錄得7.8萬人認購，超額認購28.58倍；國際發售部分超額認購2.89倍。

譚仔國際計劃將集資所得資金中，約57.4%用於擴大香港﹑內地﹑新加坡﹑日本及澳洲餐廳網絡；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約9.4%用於擴充本港中央廚房，並於內地﹑新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

【譚仔上市】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌

【譚仔上市】譚仔2217開舖未開夠？　主席：如果附近無譚仔，可以話畀我聽（附短片）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 譚仔國際（02217）
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