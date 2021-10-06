【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）

▲ 【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍 一手中籤率7.14%（附分配結果連結）

譚仔國際 （02217） 公布招股結果。在本港經營「譚仔三哥米綫」和「譚仔雲南米綫」的譚仔國際以每股3.33元定價，為招股價範圍3.33至4.17元的下限，集資淨額10.4億元，一手中籤率7.14%，抽15手（15000股）可穩獲一手。【分配結果】

譚仔國際配發結果及招股詳情︰

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譚仔國際於香港公開發售部分共錄得7.8萬人認購，超額認購28.58倍；國際發售部分超額認購2.89倍。

譚仔國際計劃將集資所得資金中，約57.4%用於擴大香港﹑內地﹑新加坡﹑日本及澳洲餐廳網絡；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約9.4%用於擴充本港中央廚房，並於內地﹑新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩