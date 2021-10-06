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【ET財經早點1分鐘】道指反彈311點 惟通脹憂慮未除

股市 07:00 2021/10/06

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市場憧憬美國債務上限有望解決，加上9月服務業PMI終值超預期，道指反彈311點，接近收復周一失地。

納指亦升1.3%，個股方面，facebook CEO朱克伯格為系統故障致歉，facebook反彈2%。

不過，通脹憂慮未除，紐約期油曾升穿79關，續創7年高位。美債息升至1.528厘。

夜期升218點 阿里巴巴美股高港3%

夜期跟隨外圍造好，收市升218點。

阿里巴巴 （09988） 美股挾升，較港收市價高3%；美團 （03690） 及騰訊 （00700） ADR走勢亦向好。

英國能源危機升級 天然氣價格再漲兩成

英國能源危機持續升級，英國基準天然氣價格最新升逾兩成。

上周再有3家英國能源公司宣布倒閉，自8月初以來，英國已有10家能源公司關閉，超過170萬名用戶失去供應商。

佳兆業提早派中期息

佳兆業宣布，早前宣布派4仙的中期股息，股息截止過戶日期提早至11月2日，中期息將派付予11月5日名列股東名冊的股東，而非早前所公布的12月3日。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》專家為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】

欄名 : ET財經早點1分鐘

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