IMF：2021年全球GDP增速將略低於此前預測的6%

▲ IMF表示，疫情繼續限制復甦，2021年全球GDP增速將略低於7月時預測的6%。（法新社資料圖片）

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周二表示，IMF預計2021年全球經濟增長將略低於7月時預測的6%，理由是新冠疫情後與債務、通脹和經濟趨勢分化相關的風險。

她指全球經濟正在反彈，但疫情繼續限制復甦，主要障礙是疫苗接種巨大的鴻溝，導致太多國家獲得疫苗的機會太少。

格奧爾基耶娃在意大利博科尼大學的一次在綫演講中表示，下周更新的IMF《世界經濟展望》將預測發達經濟體到2022年將恢復到疫情前的經濟產出水平，但大多數新興和發展中國家和地區將需要更多年才能恢復。

她說，美國和中國仍然是重要的增長引擎，意大利和歐洲的增長勢頭正在增強，但其他地區的增長正在惡化。

她表示，作為關鍵風險因素的通脹壓力預計將於2022年在大多數國家消退，但會繼續影響一些新興和發展中經濟體。她警告說，通脹預期的持續上升可能導致利率快速上升和金融業狀況收緊。

她表示，雖然央行目前一般可以避免緊縮，但如果復甦速度快於預期或通脹上升的風險成為現實，他們應該準備迅速採取行動。監控金融風險也很重要，包括資產估值過高。

格奧爾基耶娃稱，全球債務水平目前約為GDP的100%，這意味許多發展中國家在有利條件下發行新債務的能力非常有限。

當被問及歐洲不斷上升的債務水平時，格奧爾基耶娃表示，不斷增長的經濟勢頭給歐洲奠定良好的基礎，可以避免另一場主權債務危機。

但她表示，各國必須仔細規劃如何轉向中期財政整頓，以消除因疫情而增加的債務負擔。

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編輯：李勝君



