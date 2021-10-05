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【投資展望】盛寶金融：通脹和利率為股市真正風險　中國市場估值仍跑輸全球

股市 23:40 2021/10/05

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盛寶金融：中港股市估值跑輸全球　通脹和利率為股市真正風險

盛寶金融發布第四季投資展望，盛寶金融高級市場分析師潘梓生表示，科技行業面臨整頓，房地產開發商面臨壓力，澳門賭場業務遭受打擊，均影響投資者對香港和中國內地市場的信心，但中國內地市場的估值仍遠低於全球股市，激發了長期投資者的興趣。

盛寶金融稱，股票投資者現在面臨的真正風險是通脹和利率，建議股票投資組合考慮股票週期，並在股市仍算平靜時減持。

盛寶金融表示，儘管大宗商品增長軌跡放緩，但供應限制仍將繼續為價格提供支撐。成本上升將使通脹水平更長時間內保持在高位，增長高峰可能已經過去。而央行行動缓减，另一個避險和多樣化需求時期的基礎可能會出現。該行又認為，綠色轉型與當前的政策軌跡相結合，將播下持續十年的大宗商品超級週期的種子。

盛寶首席經濟學家兼首席投資官Steen Jakobsen表示，今次通脹的結果將與幾十年來所經歷的都大不相同，防疫措施帶來了戰爭動員規模的財政刺激即使疫情恢復，仍將同時面臨不平等、基礎設施和氣候變化政策。

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編輯：曾樂詩

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