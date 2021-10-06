【新股IPO】微泰醫療2235今日起招股　入場費約3146元

▲ 微泰醫療2235周三起招股 入場費約3146元

專注糖尿病研發的微泰醫療 （新上市編號：2235） 於周三（6日）至下周一（11日）中午招股。微泰醫療計劃發行6352.95萬股H股，其中10%為香港公開發售，每H股作價最高31.15元，料淨集資額為約18.5億。以微泰醫療每手100股計，一手入場費約3146.4元。

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微泰醫療器械預計於10月19日掛牌。中金及高盛為公司保薦人。

微泰醫療成立於2011年，專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療及監測醫療器械，主要產品線包括貼敷式胰島素泵、持續血糖監測系統、閉環人工胰腺及體外診斷醫療器械設備等，核心產品Equil貼敷式胰島素泵已於2017年取得中國藥監局成人使用上市批准。

禮來亞洲基金、啟明創投、風投基金江蘇疌泉、泰康保險集團旗下泰康乾貞、國方資本旗下上海奏臻、中金、光大控股 （00165） 及騰訊 （00700） 均為微泰醫療的股東。

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