【能源危機】油價升2%布油觸83美元　英國天然氣價格升23%　大宗商品交易商被迫追加孖展按金

▲ 油價升2%布油觸83美元 英國天然氣價格升23% 大宗商品交易商被迫追加孖展按金

近期各國天然氣價格颷升，英國基準天然氣價格升23%，美國天然氣期貨亦升逾8%，創近一周高位至每百萬英熱6.23美元，而歐洲天然氣價格再創新高，作為歐洲天然氣交易基準的荷蘭TTF天然氣期貨價格，近月價格上漲近19%，年初至今已上漲近 400%。

油價亦大升，國際油價升逾2%，紐約期油升2.1%，每桶報79.22美元，布蘭特期油升2.1%，報83美元。

中國據報下令能源企業不惜一切保供應、可滿負荷產煤，看【下一頁】

英國能源危機持續升級，迫使能源公司倒閉， Igloo Energy Supply、Enstroga和Symbio Energy這三間英國能源公司於上月29日宣布倒閉，自8月初以來，英國已有10家能源公司關閉、超過170萬名用戶失去供應商。

市場認為，入冬令供暖需求而上漲，進一步推升電力和天然氣價格，若然政府不介入，成本若不斷上漲，將讓那些大型供應商難以再增加客戶。因此，近期的倒閉潮加劇了英國政府必須介入的可能。

另外，有外電引述知情人士指，經紀商和交易所要求全球最大的大宗商品貿易商額外存入數以億計美元資金，以覆蓋對天然氣價格飆升的風險承擔。據指，Glencore、Gunvor、Trafigura、Vitol等大宗商品貿易商，均面臨天然氣市場的金融倉位被追加保證金的要求。

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編輯：袁諾曦