【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股 全綫削中行農行工行目標價 只薦一隻內銀H股
（1）瑞銀發表報告，對內銀股下半年淨息差及資產質素看法轉趨審慎，削減全線內銀H股目標價，工行 （01398） 、農行 （01288） 及中行 （03988） 目標價大削三成，同時將評級由「買入」降至「中性」。H股當中只推薦一間內銀。
（2）恒生銀行 （00011） 宣派現價周息率回升至4.5厘，第4季有望再加派息？
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（3）一文看清美國債務上限問題。
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（4）每股平均價格約為3.89元，也不算最低位放。
（5）富途控股（美︰FUTU）據報終籌備來港上市。
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（6）碧桂園服務 （06098） 是昨日表現最差藍籌。
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（7）花樣年 （01777） 創辦人兼控股股東曾寶寶身世顯赫。
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（8）航運股大跌，富瑞指運費面對多重壓力，因此對貨櫃航運板塊持「減持」看法。
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（9）華為概念股中國軟件國際 （00354） 配股。
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港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半