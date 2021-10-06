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【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股

股市 06:45 2021/10/06

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（1）瑞銀發表報告，對內銀股下半年淨息差及資產質素看法轉趨審慎，削減全線內銀H股目標價，工行  （01398）  、農行  （01288）  及中行  （03988）  目標價大削三成，同時將評級由「買入」降至「中性」。H股當中只推薦一間內銀。

【內銀股】瑞銀唱淡內銀股　狠削「工中農」目標價三成兼降評級

（2）恒生銀行 （00011） 宣派現價周息率回升至4.5厘，第4季有望再加派息？

【高息股攻略】恒生銀行宣派第三次中期息1.1元　4.5厘股息擺脫「疫情低息期」

（3）一文看清美國債務上限問題。

【美國違約風險】一文看清美國債務上限　10月18日死綫　睇兩黨玩幾耐　2013年曾關門半個月

（4）每股平均價格約為3.89元，也不算最低位放。

【恒大3333】中譽3.89元沽恒大汽車 損手約2.6億

（5）富途控股（美︰FUTU）據報終籌備來港上市。

【新股IPO】富途據報最快本周遞交香港上市申請　或集資約10億美元

（6）碧桂園服務 （06098） 是昨日表現最差藍籌。

【花樣年1777】碧桂園服務跌近3%　未收花樣年7億人幣到期欠款、已質押目標股份

（7）花樣年  （01777）  創辦人兼控股股東曾寶寶身世顯赫。

【內房危機】花樣年陷債務問題　掌舵人曾寶寶微博貼出電影《黑暗對峙》　傳被父親曾慶淮形容丟臉

（8）航運股大跌，富瑞指運費面對多重壓力，因此對貨櫃航運板塊持「減持」看法。

【航運股】富瑞料運費將回落　降中遠海控及東方海外評級大削目標價　

（9）華為概念股中國軟件國際  （00354） 配股。

【配股潮】中軟國際折讓近一成配股淨籌19.7億元　半日失守配股價

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 H股 港股ADR 恒大汽車（00708） 花樣年控股（01777） 中國軟件國際（00354） 瑞銀 碧桂園服務（06098） 目標價 配股
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