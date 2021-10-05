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【麗新系】麗新發展供股獲超購6.7倍　二股東余卓兒擲近2.9億元跟供

股市 22:45 2021/10/05

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【麗新系】麗新發展供股獲超購6.7倍　二股東余卓兒擲近2.9億元跟供

麗新發展 （00488） 宣布「2供1」供股結果，已接獲347份、涉及24.78億股的有效接納及申請，佔可供認購供股股份總數約767.24%。值得留意是，本地發展商億京集團主席余卓兒大擲2.86億元跟供，持股佔比維持25.86%，穩坐第二大股東的位置，同時所有公眾股東也有亦有供股。

麗新發展早前宣布發行新股，繼而「2合1」供股，每股供股價3.43元。大股東麗新製衣在供股後，持股佔比維持約53.19%。

麗新發展最新公告指，截至供股最後限期，即是9月27日，接獲合共216份、涉約3.19億股根據暫定配發供股股份的有效接納，佔可供認購供股股份約98.65%；及已接獲合共131、涉及21.59億股額外供股股份的有效申請，佔可供認購供股股份總數約668.59%。供股於9月28日下午四時正成為無條件。

麗新發展提到，針對21.59億股額外供股股份，董事會已議決，根據章程配發合共435.79股供股股份。

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編輯：李哲毅

港股 林建岳 余卓兒 麗新發展（00488） 麗新 億京 麗新國際（00191）
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