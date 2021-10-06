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【美國經濟數據】美國9月ADP就業人數增加56.8萬人　超預期

股市 20:45 2021/10/06

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美國9月俗稱「小非農」的ADP就業人數為56.8萬人，超預期的43萬人，前值由37.4萬修正至34萬人。當中，小企業增加6.3萬、中型企業增加11.5萬、大型企業增加39萬人。

商品生產行業增加10.2萬人，服務行業增加46.6萬人。

報告指，雖然人們對新冠疫情感到擔憂，9月份企業招聘依然活躍。ADP首席經濟學家Nela Richardson指，勞動力市場的復甦繼續取得進展，雖然與第2季的74.8芾個就業崗位比有明顯放緩。

====以下為10月5日數據====

美國8月貿易逆差為733億美元，預期逆差705億美元，前值逆差701億美元。美國經濟分析局（BEA）稱，今年至今為止，商品和服務赤字增長了1408億美元，較2020年同期增長33.7%。

出口額增長2443億美元或17.5%，進口額增長3851億美元或21.2%。

美9月服務業PMI略勝預期

另外，美國9月Markit服務業採購經理指數（PMI）為54.9，預期為54.4，前值54.4。綜合PMI由54.5升至55。有經濟學家指，9月美國服務業在Delta變種病毒的影響下進一步顯疲態，雖然商業活動增長速度與疫情前平均水平一致，但與春夏季比明顯放緩。

美國9月ISM非製造業指數61.9，預期為59.9，前值61.7。

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相關文章：【美國8月經濟數據】 

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經濟 貿易逆差 美國

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