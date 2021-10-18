【美國經濟數據】美國9月工業生產按月意外倒退1.3%

美國9月工業生產按月倒退1.3%，市場預期為增長0.2%，前值修正為減少0.1%。

期內，製造業產出按月倒退0.7%，預期為增長0.1%，前值修正為減少0.4%。

產能利用率為75.2%，預期為76.5%，前值向下修正至76.2%。

====以下為10月15日數據====

美國公布被稱為「恐怖數據」的零售銷售數據。美9月零售銷售按月增加0.7%，預期為減少0.2%，前一月向上修正為增加0.9%。

期內，扣除汽車的零售銷售按月增加0.8%，預期為增加0.5%，前一月向上修正為增加2%。

消費者信心指數創10年新低

不過，美國10月密歇根大學消費者信心指數初值由72.8跌至71.4，創2011年以來新低，市場預期為73.1。期內，美國消費者現況指數為77.9；美國消費者預期指數為67.2，同遜預期。

消費者1年通脹預期由4.6%升至4.8%；美國消費者5年通脹預期由3%降至2.8%。

9月進口物價指數按月升0.4%

另外，9月進口物價指數按月升0.4%，遜預期的0.6%，前值為跌0.3%。扣除石油的進口物價指數按月升0.1%，遜預期的0.2%，前值為跌0.1%。

9月出口物價指數按月升0.1%，遜預期的0.7%，前值為0.4%。

====以下為10月14日數據====

美國9月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.5%，預期為漲0.6%，8月為升0.7%；按年升8.6%，預期為漲8.7%。

期內，扣除食品和能源的最終需求PPI按月上升0.2%，預期為漲0.5%，8月為上升0.6%；按年升6.8%，預期為漲7.1%。

扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI按月上升0.1%，按年上升0.4%。

====以下為10月13日數據====

受供應鏈瓶頸影響，美國通脹壓力高企，美國9月消費物價指數（CPI）按月升幅增至0.4%，高過預期上漲0.3%，前值0.3%；按年上漲5.4%，同樣多於預期的5.3%，前值5.3%。

期內，核心CPI按月升幅維持0.2%，符預期；按年上升4%，符預期，亦與上月持平。

====以下為10月12日數據====

美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTs）顯示，8月職位空缺降至1043.9萬個，原本市場預期將上升至1095.4萬個，前值由1093.4萬修正至1109.8萬個。

另外，美國獨立企業聯盟（NFIB）公布9月中小企業樂觀程度指數99.1%，預期為99.5%，前值100.1%。

====以下為10月8日數據====

美國9月非農業新增職位19.4萬個，遠遜市場預期的50萬個，並低於8月向上修正後的36.6萬個。

期內，私人市場新增職位31.7萬個，低於預期的45萬。9月失業率回落至4.8%，好過預期的5.1%，按月下降0.3個百分點。

另外，上月平均時薪按月增長維持0.6%，高於預期，勞動力參與率微跌至61.6%。

====以下為10月6日數據====

美國9月俗稱「小非農」的ADP就業人數為56.8萬人，超預期的43萬人，前值由37.4萬修正至34萬人。當中，小企業增加6.3萬、中型企業增加11.5萬、大型企業增加39萬人。

商品生產行業增加10.2萬人，服務行業增加46.6萬人。

報告指，雖然人們對新冠疫情感到擔憂，9月份企業招聘依然活躍。ADP首席經濟學家Nela Richardson指，勞動力市場的復甦繼續取得進展，雖然與第2季的74.8芾個就業崗位比有明顯放緩。

====以下為10月5日數據====

美國8月貿易逆差為733億美元，預期逆差705億美元，前值逆差701億美元。美國經濟分析局（BEA）稱，今年至今為止，商品和服務赤字增長了1408億美元，較2020年同期增長33.7%。

出口額增長2443億美元或17.5%，進口額增長3851億美元或21.2%。

美9月服務業PMI略勝預期

另外，美國9月Markit服務業採購經理指數（PMI）為54.9，預期為54.4，前值54.4。綜合PMI由54.5升至55。有經濟學家指，9月美國服務業在Delta變種病毒的影響下進一步顯疲態，雖然商業活動增長速度與疫情前平均水平一致，但與春夏季比明顯放緩。

美國9月ISM非製造業指數61.9，預期為59.9，前值61.7。

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