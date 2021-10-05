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【內房危機】花樣年陷債務問題　掌舵人曾寶寶微博貼出電影《黑暗對峙》　傳被父親曾慶淮形容丟臉

20:44 2021/10/05

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【內房危機】花樣年陷債務問題　掌舵人曾寶寶微博貼出電影《黑暗對峙》　傳被父親曾慶淮形容丟臉

再有內房出現債務違約，正在停牌的花樣年 （01777） 承認未能償還約2.06億美元到期票據，意味流動性陷入困境。

花樣年掌舵人曾寶寶昨晚在其微博貼出《黑暗對峙》（Darkest Hour，內地譯《至暗時刻》）的劇照，比喻公司近日的困境。有網民在微博問曾寶寶，自已買的花樣年房子能否在今月下旬交付，直言擔心對方撤走，不過曾寶寶大派定心丸回應「不會」。

曾寶寶微博貼文

雖然曾寶寶為花樣年創辦人兼控股股東，但她幾乎不公開露面，近年業績會均是由主席潘軍主持，不過曾寶寶常在網上發聲，言論頗為大膽，也不時分享生活趣事，在網絡上被稱為「寶爺」。

網民擔心花樣年能否今月交付 曾寶寶否認有問題

曾寶寶昨晚所貼出的電影《黑暗對峙》主要講述英國首相邱吉爾如何率領國家扭轉局面，並想出著名營救英軍的行動：鄧寇克大行動。

有網民留言指，「（花樣年）可別來一次敦刻爾克大撤退（即鄧寇克大行動），🏠（房子）按約十月下旬這就要交付了，你一撤，我人就麻了」。曾寶寶對此回應指「不會」。

傳曾寶寶稱「高低起落沉浮，都是我該經歷與應得的」

曾寶寶身世顯赫，爸爸曾慶淮為中國的文化大亨，伯父則為前國家副主席、前中央政治局常委曾慶紅。

網上傳出曾寶寶朋友圈發文指，自已在接獲父親電話，被對方嫌棄兼形容她丟臉，但自已未會氣餒，形容自已高低起落沉浮，都是自已該經歷與應得的，更寫上一句「至暗時刻，相信光明」。

網上流傳曾寶寶朋友圈貼文

 

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港股 花樣年控股（01777）

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