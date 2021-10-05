【內銀股】瑞銀唱淡內銀股　狠削「工中農」目標價三成兼降評級

▲ 瑞銀唱淡內銀股 內銀H股中只薦招行

瑞銀發報告指，對內銀股下半年的淨息差及資產質素看法轉趨審慎，另加上低基數效應逐漸消退，預計內銀股下半年平均的盈利增長將減速至3%，較上半年的15.6%大幅減弱。瑞銀又削減全線內銀H股目標價，其中工行 （01398） 、農行 （01288） 及中行 （03988） 的目標價大削三成，同時將評級由「買入」降至「中性」。

房地產相關貸款成一大不確定性

考慮到中國經濟下半年面對私人消費、房地產活動、出口等不利因素，瑞銀對銀行股看法趨保守。瑞銀又引述內銀管理層指引，下半年淨息差將會進一步收窄，而且與房地產相關的貸款是另一最大不確定性，尤其是個別內銀已開始就中國恒大 （03333） 的貸款增加撥備。

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瑞銀：內銀H股中只薦招行

在淨息差、資產質素受壓等不利因素，瑞銀相信，內銀股短期正面催化因素有限，板塊估值亦只能夠在區間橫行。

針對降價兼削評級的「工中農」，瑞銀解釋主要基於三股的淨息差前景疲弱，而且短期內可以釋放的撥備相當有限。

相對而言，瑞銀更偏好可以受惠於零售銀行業務結構性增長機遇且近日有調整的內銀股，H股當中只推薦招行 （03968） 。

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編輯：趙穎妍