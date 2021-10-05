【美國違約風險】一文看清美國債務上限　10月18日死綫　睇兩黨玩幾耐　2013年曾關門半個月

▲ 美國拜登當選後，遭遇債務上限挑戰

（1）美國債務上限：美國歷史上多次上調債務上限，2019年特朗普時代，共和黨利用參眾兩院的絕對優勢，豁免了債務上限兩年。今年8月1日起，債務上限重啟，意味美國的法定債務上限重新回到特朗普時代的22萬億美元水平。經過疫情以來的三輪財政投放，美國債務規模已達到28萬億美元，正面臨「財政懸崖」。

在債務上限問題解決前，財政部將不能發行新增債務，一旦財政部在聯儲開設的現金賬戶TGA消耗殆盡，美國國債將出現違約風險。

美國債務上限情況：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

（2）美國違約風險：8月初債務上限重啟以來，財政部TGA賬戶已從5000億美元降至2151.6億美元水平。如果美國國會無法在TGA賬戶耗盡前提高債務上限，那麼美國將出現技術違約。

美國財長耶倫便警告，10月18日將是提高債務上限的最後期限，否則會損害美元儲備貨幣地位，並導至經濟衰退。

據市場估算，若在10月中，美國國債技術違約，將出現逾2000億美元現金缺口，達4成到期美債無法償還。

（3）對資本市場影響：

主權評級下調：

2011年的債務上限危機，導致標普降低美國主權信用評級 ，金融市場陷入避險模式。

當時隨着著債務上限的期限的臨近，中期選舉後奪回眾議院的共和黨，要求奧巴馬削減預算赤字，僅提高債務上限1萬億美元。而民主黨要求一次性提高債務上限2.4萬億美元。談判陷入僵局，雖然最終就債務上限和削減赤字於7月31日才達成一致，到8月2日，奧巴馬簽署《預算控制法案》，但整個過程令市場對美國政府能否合力解決財政問題產生懷疑，標普因此在8月5日歷史上第一次下調美國主權信用評級。

不過，標普降評級時，美股已接近見底，然後橫行一段時間才反彈。美股當時7月由兩黨博弈到標普降評級前後，由於市場risk off（採取避險），道指約跌18%，標指跌20%。

【美債上限】惠譽：倘未提高債務上限 美國AAA評級可能不保

2013年的債務上限危機，導致美國政府關門半個月，拖累經濟增長的同時，亦使得美聯儲推遲收水。當年共和黨要求奧巴馬政府大幅削減社會福利，並停止為奧巴馬醫改撥款，否則拒絕提高債務上限。由於談判陷入僵局，美國政府在10月關門長達半個月。

其後由於共和黨支持率下跌，國會最終同意繼續為政

府撥款，並暫緩實施債務上限。奧巴馬政府首席經濟顧問表示，政府停擺拖累美國四季度GDP增速0.25%，並減少10月就業人數12萬人。

不過，當時對股市的影響不大，道指約跌6%，標指約跌5%。

貨幣市場流動性將邊際承壓

為了規避短期內的違約風險，市場持有短債意願下降，導致短債折價，利率上升。從2011年和2013年的兩次美國債務危機來看，在「違約日」來臨前的半個月左右時間內，美國短期國債利率均大幅上行，直至債務危機解除或暫緩後，利率才下行至先前水平。

（4）至於今次的債務危機，由於美國兩黨由於最終都會達到協議，市場並不算太過憂慮，只採取一般的避險策略，美股跌幅暫時不算多，道指9月至今累跌4%，標指跌5%，納指跌幅則達7%。

拜登：可能兩周突破債務上限 責任歸咎共和黨

債務上限大戲或影響聯儲局決定 Guggenheim警告延遲減買債風險

記者：譚志偉