期權第二個用途就是以小博大，早前的文章提到，蘋果（AAPL）150美元認購期權的價值只是數美元，以每張代表100股計算，只是數百美元。如果買同等數量的蘋果股票，現價約139美元，買100股便需約1.39萬美元，價格差天共地。當然，行使價愈近，到期日愈遠的期權，價格愈高。但比起直接買正股，絕對便宜很多。

以10月29日到期，行使價140美元的蘋果認購期權計算，假設到期日蘋果股價為150美元：

買期權：

成本=期權金=4.3 X 100=430美元

(到期日蘋果股價-行使價-期權金)X 100

=(150-140-4.3)X 100

=570美元

回報=570/430=133%

買正股

成本=139X100=1.39萬美元

(到期日蘋果股價-現價)X100

=150-139X100

=1,100美元

回報=1,100/13900=0.79%

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由此可見，期權以小博大的效果。但當然，期權自有其問題，例如因為有到期日，一旦期權到期，其後的升跌幅便與卿無關。加上，一旦正股到期日不能到達行使價，如上文蘋果，如到期日是149美元，持有正股可享9美元利潤，但期權則一無所有。因此投資買賣時須小心考慮，選舉最適合方法。

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