美聯︰近八成「新香港人」想買樓投資　足以消化45%全港1年私樓落成量

「新香港人」作為本港樓市一大購買力來源，市場相當關注其置業動向。根據美聯移民顧問最新調查顯示，目前未有香港永久居民身份的客戶，當中約24%願意繳付買家印花稅（BSD）買樓；至於即將擁有香港永久居民身份的「新香港人」，目前有意投資買樓比例高近八成（約78%），反映現時買港樓意慾相當強烈。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，美聯移民顧問於9月27日至30日，透過微信及微信群組訪問旗下尚未成為、以及即將成為「新香港人」的內地客戶，合共獲得約280個回覆。結果發現，當被問及「如閣下未有香港永久居民身份，現時會否考慮買樓」時，有24%受訪者表示，會考慮於現階段買入香港物業，代表即使客戶未獲得香港永久性居民身份，仍願意考慮額外繳付總共高達30%的印花稅去買樓，反映香港物業對內地買家的吸引力。

另一方面，當被問及「如閣下已經擁有香港永久居民身份，現時會否考慮買樓」時，高達78%的受訪準「新香港人」表示，現階段會考慮在香港投資買樓，可見他們看好香港樓市前景，尤其近年中央政府提倡「房住不炒」，並以不同措施穩定樓市，相信更多購買力將「輻射」至香港，帶動香港樓市表現。

鄭天殷估計，因疫情關係，2020年至2021年兩年間，透過CIES計劃獲批永居的主申請人人數稍為放緩至約1,000人，相信於2022年至2028年間，或多達36,794人有資格分批成為「新香港人」，再假設當中僅約33%成功滿足居住條件，可轉換成為香港永久居民，按比例計算即約12,142人，附以今次美聯移民調查數據，約78%的「新香港人」有意於香港買樓的比例，即當中大約9,471人有意購入香港物業。

根據差餉物業估價署資料計算，2020年全港私樓落成量錄得約20,888個單位，以上述推算新香港人未來數年潛在的合計購買力作比較，已足以消化去年全港私樓落成量約45%，再配合強勁的本地樓市剛需，在整體樓市持續供不應求下，相信未來將受惠「新香港人」效應而穩中向好。

布少明表示，根據上述推論，相信未來數年「新香港人」購買力將持續爆發。根據稅務局資料指出，在疫情影響下，本港政府推出封關措施，導致買家印花稅（BSD）宗數顯著減少，今年首8個月合共錄得539宗，與19年首8個月，即未封關前的1,450宗相比，降幅高近63%。

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根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，以今年首8個月計算，內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率錄約13.2%，較去年同期約9.9%回升約3.3個百分點，比率創4年同期新高，超越未封關前19年首8個月約11.2%。而由於目前中港兩地尚未完全通關，故上述以買家姓名拼音辨別的內地買家中，估計不少均為早年移民香港並持有本地永久性居民身份證的「新香港人」。

以地區域分，綜觀今年首8個月內地買家購買一手私宅宗數地區分布，當中最受內地買家鍾情的地區為啟德區，佔約20.6%，其次為香港仔/黃竹坑，佔約13.1%；緊隨其後的地區分別為荔枝角及沙田，佔比分別為9.5%及8%。

二手住宅方面，同期內地買家佔個人買家於二手住宅註冊量比率同樣回升，並超越去年同期。今年首8個月內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量錄約6.8%，較去年同期約5.8%回升約1個百分點，與未封關前19年同期約6.8%水平看齊，反映內地買家二手佔比已回復至疫情前水平。

布少明總結指，首8個月的數字足以反映，新香港人鍾情本地樓市，尤其是一手私宅物業，致令本年首8個月內地買家入市本港一手私宅的佔比創4年同期新高。今次美聯移民調查反映，「新香港人」購買力將持續湧現，相信未來樓市將穩中向好。

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