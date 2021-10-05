▲ 【MPF】積金易2025年全面啟用 羅致光：屆時可全面取消強積金對沖

勞工及福利局局長羅致光出席積金局活動時表示，勞福局正籌備取消強積金對沖的安排，目標下個立法年度完成立法工作。他又指，「積金易」（eMPF）平台將於2025年全面啟用，屆時可以容許全面實施取消強積金對沖的安排。

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羅致光致辭時指，香港一直採用世界銀行倡議的多支柱退休保障制度，為確保僱員有足夠的退休保障，政府有責任完善各支柱間的互補作用，而強積金作為其中一條重要的支柱，勞福局正聚焦於籌備取消強積金「對沖」的安排，相關的工作已到最後階段，期望盡快向立法會提交《條例草案》，目標下個立法年度完成立法工作。

他續指，積金易平台對實行取消強積金對沖亦起關鍵作用，當平台在2025年全面啓用後，僱主就可以透過平台處理有關專項儲蓄戶口（Designated Savings Account）的事宜，得以全面實施取消對沖的安排。

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同場的積金局主席劉麥嘉軒表示，積金局正積極構建積金易平台，預計最快2025年初全面運作。到時，強積金的運作效率和用家體驗將會煥然一新 ，為僱主和僱員帶來裨益。她強調，積金易平台的成功關鍵，在於平台使用率，她呼籲僱主盡早使用受託人提供的電子工具和服務處理強積金，為日後使用積金易平台

作準備。

積金局今日（5日）舉行2020-21年度「積金好僱主」嘉許典禮，今年共有1,740間公司和機構獲得嘉許，創計劃設立7年以來新高 ，得獎的其中284間更是首次參加。

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