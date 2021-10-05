  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 12:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】積金易2025年全面啟用　羅致光：屆時可全面取消強積金對沖

Hot Talk 19:33 2021/10/05

分享：

【MPF】積金易2025年全面啟用　羅致光：屆時可全面取消強積金對沖

勞工及福利局局長羅致光出席積金局活動時表示，勞福局正籌備取消強積金對沖的安排，目標下個立法年度完成立法工作。他又指，「積金易」（eMPF）平台將於2025年全面啟用，屆時可以容許全面實施取消強積金對沖的安排。

9月近全線強積金基金見紅、人均蝕7100元　積金局：切忌捕捉短期市況｜詳見【下一頁】

羅致光致辭時指，香港一直採用世界銀行倡議的多支柱退休保障制度，為確保僱員有足夠的退休保障，政府有責任完善各支柱間的互補作用，而強積金作為其中一條重要的支柱，勞福局正聚焦於籌備取消強積金「對沖」的安排，相關的工作已到最後階段，期望盡快向立法會提交《條例草案》，目標下個立法年度完成立法工作。

他續指，積金易平台對實行取消強積金對沖亦起關鍵作用，當平台在2025年全面啓用後，僱主就可以透過平台處理有關專項儲蓄戶口（Designated Savings Account）的事宜，得以全面實施取消對沖的安排。

羅致光：研究強積金自動或強制轉為年金　業界：需保留一定彈性｜詳見【下一頁】

同場的積金局主席劉麥嘉軒表示，積金局正積極構建積金易平台，預計最快2025年初全面運作。到時，強積金的運作效率和用家體驗將會煥然一新 ，為僱主和僱員帶來裨益。她強調，積金易平台的成功關鍵，在於平台使用率，她呼籲僱主盡早使用受託人提供的電子工具和服務處理強積金，為日後使用積金易平台
作準備。

積金局今日（5日）舉行2020-21年度「積金好僱主」嘉許典禮，今年共有1,740間公司和機構獲得嘉許，創計劃設立7年以來新高 ，得獎的其中284間更是首次參加。

相關文章：

【MPF】積金局：2萬個強積金賬戶資產超過200萬元　劉麥嘉軒有信心eMPF如期投入運作

【MPF】積金局強調eMPF平台構建如期進行 未受盈科或售業務影響

強積金對沖 退休 儲蓄 世界銀行 強積金 年金 勞工及福利局 香港 羅致光 立法會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵　花樣年：未還到期票據金額約16億元、「絕不放棄責任」（第二版）
【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵　花樣年：未還到期票據金額約16億元、「絕不放棄責任」（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【內房危機】恒大後花樣年再爆違約　富力、融創齊跌一成　
【內房危機】恒大後花樣年再爆違約　富力、融創齊跌一成　
【美股收市】服務業數據佳 道指彈311點 納指漲1.3%
【美股收市】服務業數據佳 道指彈311點 納指漲1.3%
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　