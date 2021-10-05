【打工仔哀歌】 9月MPF人均輸7098元 整體虧損2.64% 積金局：毋須過份擔心短期市場波動

強積金是打工仔每個月的血汗供款，大家都十分關注強積金表現。受累於港股表現疲弱，9月份強積金賬戶持有人回報表現欠佳。據基金數據公司理柏（Lipper）公布的最新統計顯示，上月強積金整體虧損2.64%，截至今年6月底止數據，本港強積金共有454萬名成員﹑總淨資產1.22萬億元計算，平均每個賬戶虧損7,098元。

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各類股票基金中，以香港股票基金表現最差，9 月份下跌4.52%。大中華股票基金下跌4.25%。過去表現較佳的美國股票和歐洲股票基金也同樣告跌，9月分別下跌3.96%和4.17%。期內日股基金卻表現突出，9月份回報達3.57%。相比之下，9月份債券基金表現較平穩，港元債券基金跌0.89%，環球債券基金跌1.27%。

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總結第三季，港股基金累跌14.08%，即每人平均虧損3.79萬元，年初至今則跌8.79%；美股基金在第三季取得1.38%升幅，年內回報達15.66%。

就理柏作出的9份強積金回報統計 ，積金局指，積金局瞭解強積金計劃成員一直十分關注強積金的投資表現 ，指儘管過去 20年投資市場曾經 歷 大幅波動， 強積金制度 仍然能抵住多個經濟周期並為計劃成員的退休儲蓄增值。

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積金局指，留意到股市的負面情緒 ，而強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市況。而強積金計劃成員也應定期審視強積金投資組合， 並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整 。

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記者：陳詠妍