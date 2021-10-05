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【美股焦點】 三大指數齊升 油氣板塊走高

股樓投資 22:07 2021/10/05

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美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）在接受 CNBC 採訪時表示聯儲局快將縮減買債，帶動美股三大指數周二（5日）三大指數齊升，道瓊斯工業平均指數升116.69點及0.34%，報34,119.61點，標準普爾500指數升16.77點及0.39%，報4,317.23點，納斯達克指數升57.38點及0.40%，報14,312.86點。

油價持續高漲，截止周二晚上9時55分，WTI原油期貨現報每桶79.06美元，續創 7 年新高。倫敦布倫特原油期貨現報每桶82.78美元，創三年高位。帶動油氣板塊走高，中國石油（PTR）漲7.30%、道達爾（TTE）漲2.59%、英國石油（BP）漲1.91%。

Facebook（FB）停止昨日跌勢，漲1.19%，公司表示昨晚死機6小時的事故沒有用戶數據因此被洩露。

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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