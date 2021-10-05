【每日焦點】網路癱瘓　fb、WhatsApp﹑八達通相繼死機

▲ 而香港用戶今（5日）又再受影響，八達通卡亦出現服務異常情況。

Facebook旗下三大服務包括Facebook、WhatsApp以及Instagram在香港時間昨（4日）晚間11時，出現大規模死機情況，嚴重影響全球用戶，香港用戶也不例外。而香港用戶今（5日）又再受影響，八達通卡亦出現服務異常情況。

【全球死機】Facebook、IG及WhatsApp罕見死機逾6小時 疑內部人為所致？（12:00更新）

由昨（4日）香港時間晚11時，Facebook旗下服務包括Facebook、Instagram及WhatsApph等程式發生故障影響全球用戶，歷時超過6小時才陸續在今（5日）早上6時修復完成。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）隨後也在個人Facebook上致歉。

【又死機？】手機八達通電子轉帳癱瘓 線上增值服務無法使用

至於八達通公司也在今早在Facebook發文指出，手機八達通卡出現服務異常情況，未能提供線上增值服務，但現金增值﹑交通和零售支付則不受影響。有用戶稱增值失敗但信用卡已扣錢。

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責任編輯﹕黃顯晴