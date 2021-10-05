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尚宜累收逾570票　超額18倍　本周六開售全盤30伙

股樓投資 19:14 2021/10/05

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上水尚宜日前公布價單，全盤30伙單位折實樓價由最低242.88萬元起，入場門檻低，吸引不少上車客及投資者注意。發展商大鴻輝集團上載銷售安排，定於本周六（10月9日起）進行銷售，盡推全盤30伙。

據銷售安排顯示，尚宜全盤30伙單位以價單形式推出，扣除最高優惠率12%後，整批折實價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價15,986至20,750元。此外，發展商預留最多3伙單位名額供大鴻輝興業人士作內部認購，餘下單位則公開發售。

尚宜138呎開放式示範單位

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除尚宜外，由南豐倲團和港鐵合作發展的日出康城LP10亦最新公布項目價單第6號，並上載銷售安排，同樣定於本周六發售183伙。LP10最新一批單位中，158伙以價單形式發售，戶型涵蓋兩房至四房單位，實用面積由447至1,52 平方呎。據價單第6號顯示，整批以最高折扣率20.5%計，折實樓價由823.2萬至2,879.6萬元不等，折實實用呎價則介乎17,211至20,855元，項目擬定本周六於九龍灣臨澤街8號啟匯(Harbourside HQ)1樓以先到先得及招標形式發售。

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撰文 : 謝昕蕎

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