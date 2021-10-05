【帶你睇盤】三房單位連靚裝　望神州景　可借九成按揭 

天水圍樓價低水，吸引不少人到區內尋寶，而區內指標屋苑嘉湖山莊，更是不少上車客心水之選。今次介紹的單位為嘉湖山莊7期景湖居2座高層A室，實用面積635平方呎，三房一套間隔，現叫價728萬元。

單位相

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放盤單位 嘉湖山莊 7期 景湖居2座 高層 A室（物業編號: BD31160786） 實用面積 635呎 間隔 三房一套 叫價 728萬 賣點 附設雅致裝修

自設兩個住客會所，分別為嘉湖鄉村俱樂部及嘉湖會所，提供泳池、健身室、網球場、籃球場及兒童遊樂場等設施供住客休憩之用

擁有兩個購物商場嘉湖新北江商場及+WOO 嘉湖，內有各式商舖、餐廳及戲院，滿足住戶日常生活、用膳及娛樂所需

嘉湖山莊設有居民巴士，接載住戶往來上水及觀塘。天水圍區內有港鐵西鐵綫天水圍站及多條輕鐵路線，更有多條巴士路線，來往港九新界、機場及深圳灣口岸，讓住戶出入倍感方便

校網分別為元朗區（幼稚園及中學）、72校網（小學）

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https://bit.ly/3BriTTf

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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