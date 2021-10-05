【帶你睇盤】三房單位連靚裝 望神州景 可借九成按揭
股樓投資 19:07 2021/10/05
天水圍樓價低水，吸引不少人到區內尋寶，而區內指標屋苑嘉湖山莊，更是不少上車客心水之選。今次介紹的單位為嘉湖山莊7期景湖居2座高層A室，實用面積635平方呎，三房一套間隔，現叫價728萬元。
單位相
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|放盤單位
|嘉湖山莊 7期 景湖居2座 高層 A室（物業編號: BD31160786）
|實用面積
|635呎
|間隔
|三房一套
|叫價
|728萬
|賣點
|
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢