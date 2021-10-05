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【帶你睇盤】三房單位連靚裝　望神州景　可借九成按揭 

股樓投資 19:07 2021/10/05

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天水圍樓價低水，吸引不少人到區內尋寶，而區內指標屋苑嘉湖山莊，更是不少上車客心水之選。今次介紹的單位為嘉湖山莊7期景湖居2座高層A室，實用面積635平方呎，三房一套間隔，現叫價728萬元。 

單位相

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放盤單位 嘉湖山莊 7期 景湖居2座 高層 A室（物業編號: BD31160786）
實用面積 635呎
間隔 三房一套
叫價 728萬
賣點
  • 附設雅致裝修
  • 自設兩個住客會所，分別為嘉湖鄉村俱樂部及嘉湖會所，提供泳池、健身室、網球場、籃球場及兒童遊樂場等設施供住客休憩之用
  • 擁有兩個購物商場嘉湖新北江商場及+WOO 嘉湖，內有各式商舖、餐廳及戲院，滿足住戶日常生活、用膳及娛樂所需
  • 嘉湖山莊設有居民巴士，接載住戶往來上水及觀塘。天水圍區內有港鐵西鐵綫天水圍站及多條輕鐵路線，更有多條巴士路線，來往港九新界、機場及深圳灣口岸，讓住戶出入倍感方便
  • 校網分別為元朗區（幼稚園及中學）、72校網（小學）

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3BriTTf

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣 嘉湖山莊 天水圍
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